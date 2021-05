“Sólo tengo diez años. Ya no puedo lidiar con esto”

En un video que tiene ya más de 11 millones de reproducciones en Twitter, la joven preguntaba al borde de las lagrimas “¿por qué nos merecemos esto? ¿Qué hemos hecho para esto?”. “Mi familia dice que simplemente nos odian” , se responde ella misma ante la atenta mirada de otros niños que pasaban por allí, “¿ves a todos los niños que me rodean? Son sólo niños ¿Por qué enviarles un misil y matarlos? No es justo”.

“Sólo quiero ser médico o cualquier cosa para ayudar a mi gente, pero no puedo. Ni siquiera sé qué hacer”, explica con apenas 10 años esta niña palestina Middle East Eye. “Haría cualquier cosa por mi gente, pero no sé qué hacer. Sólo tengo 10 años” .

You May Also Like