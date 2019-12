“Solo soy un futbolista y patriota de mi país”

Con respecto a los incidentes, quiso contar cómo empezó su enfrentamiento con la afición rayista . “Todo empezó cuando firmé mi contrato con el Rayo. Dijeron que así iba a ser porque defendía al ejercito ucraniano y ellos estaban al otro lado. Ellos no van a cambiar su opinión”, comentó. Asímismo, admitió que en un principio no quería ir a jugar a Vallecas , pero terminó insistiendo por la insistencia de sus compañeros y mujer.

