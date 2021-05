Solo seis euros (¡en vez de 13!) para conseguir el gel limpiador de Neutrogena que triunfa entre los usuarios de Amazon

Lavarse la cara es un gesto muy común que la mayoría repetimos, mínimo, dos veces al día. Es la base, con permiso de la crema hidratante, de una buena rutina facial y de ella depende que la acumulación de grasa sea la habitual, que nuestros poros estén limpios y despejados y, por supuesto, que los puntos negros y las espinillas no tengan cabida en nuestro rostro. Sin embargo, elegir la fórmula adecuada para cada rostro no siempre es fácil , pues hay que tener en cuanta nuestro tipo de piel y sus necesidades para evitar que pueda ser demasiado abrasivo o ineficiente o, incluso, generarnos reacciones adversas.

