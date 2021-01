solo se inyectaron 39.157 dosis el último día

Se trata de pacientes que debían recibir la primera dosis, precisó Sanidad, que aseguró que no se dejará de vacunar a ninguno de los de la segunda dentro del periodo previsto de 28 días. “ Se han almacenado dosis para garantizar esta segunda inyección” , indicó Sanidad en un comunicado. Francia opta así por no incrementar los plazos entre ambas dosis, tal y como adelantó el ministro de Sanidad, Olivier Véran, a diferencia de lo que han hecho otros países europeos para afrontar la penuria de vacunas.

You May Also Like