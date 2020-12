solo se ha notificado un caso de virus gripos por cada 194 el año pasado

En la semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre de este año se han analizado 1.002 muestras centinela testadas para gripe, de las que ninguna fue positiva. Desde el inicio de la temporada , de 8.729 muestras centinela enviadas, solo han sido positivas cinco : 2 tipo A y 3 tipo B. En esta semana, sin embargo, sí se han notificado 45 muestras no centinela positivas: 21 tipo A y 24 tipo B. Desde el inicio de la temporada, 329 de 109.021 muestras no centinela han sido positivas: 168 (51%) tipo A y 161 (49%) tipo B.

You May Also Like