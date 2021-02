¿solo podré viajar si estoy vacunado de la Covid?

Sí. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se puso en marcha el pasado mes de diciembre la denominada cartilla Covid. Se trata de una nueva tarjeta sanitaria mediante la cual los madrileños podrán acceder a las pruebas realizadas, o mostrar los resultados validados por el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) a un tercero para, por ejemplo, desplazarse al extranjero. No obstante, el Ejecutivo regional tuvo que renunciar a su objetivo inicial de convertir la cartilla en una suerte de pasaporte que diera beneficios inmunológicos a unos ciudadanos y a otros no como el permiso para acceder a espacios cerrados como cines, museos o gimnasios.

Juristas consultados por este medio señalan que una de las principales claves para que el documento no tenga objeciones legales es que no sea discriminatorio . “Tendría que hacerse desde un punto de vista positivo”, asegura Esperanza Marcos, copresidenta del área de Derecho Sanitario del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Por su parte, Juan José Bestard, copresidente de la sección de Derecho Sanitario del ICAM, llama la atención sobre otra de las dificultades para implantar el certificado: el “difícil encaje legal” que tendría por la confidencialidad de los datos que debería proporcionar quien lo utilizase.

De momento, la puesta en marcha de este tipo de certificados no le convence. Su Comité de Emergencias ha pedido a los países que no exijan pruebas de vacunación contra el Covid-19 para poder viajar “dado que todavía se desconocen las repercusiones de las vacunas en la reducción de la transmisión y que la disponibilidad actual de vacunas es demasiado limitada”.

