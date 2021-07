“Solo podemos ser empáticos de verdad cuando cuando sabemos gestionar nuestro sufrimiento”

Primeramente, en que sean cuentos. Después, que sean cuentos que apelen a la imaginación y fantasía de los más pequeños porque, aunque pretendamos que se eduquen con ellos, deben entretener y divertir. Por último sería aconsejable, escoger aquellos en los que se aceptan todas las emociones. Por tanto, escogeremos los que no etiqueten a los niños de ‘’malos’’ por sentir, por ejemplo, rabia, o miedo o celos y, aquellos que no juzguen peyorativamente las lágrimas o el duelo, cuando se está triste, ni la necesidad de protegerse ante el peligro, cuando se siente miedo, ni las ganas de destruir cuando se está enfadado. Más bien, escogeremos los cuentos que acepten que todo esto puede pasar cuando sentimos cada una de las emociones, pero que podemos aprender a gestionarlas para no hacernos daño, ni dañar a nadie, ni a nada.

Quería contar, a través de una historia para niños, que las personas podemos hacernos daño unas a otras cuando sufrimos, aun cuando somos muy amigos. Sin embargo, también podemos perdonarnos y aprender a gestionar ese dolor emocional para no herirnos, ni herir a los otros. Aunque la empatía esté de moda, solo podemos ser empáticos de verdad cuando no sufrimos o cuando sabemos gestionar nuestro propio sufrimiento y esto también se aprende; a través de un cuento, por ejemplo.

