“Solo pido que ese cabrón esté vivo, deberíamos lapidarle”

La conmoción por el hallazgo del cadáver de Olivia se ha extendido por muchas de las celebridades españolas, que han querido dar el pésame a la familia y mostrar su repulsa por lo ocurrido.

Ana Obregón, que recientemente se cumplía un año del fallecimiento de su hijo Aless Lequio, ha redactado una desgarradora carta para Beatriz, la madre de Anna y Olivia.

“Querida Beatriz, he seguido tu historia de esperanza y valentía desde el principio de esta tragedia. Solamente pido que ese cabrón, sí, cabrón y asesino, esté vivo. (A los mierdas hay que llamarles por su nombre). Y si la justicia fuera justa cuando le cojan que no entre en la cárcel unos años como hacen con todos los asesinos de sus hijos, sino que deberíamos lapidarle entre todos y yo tiraría la primera piedra“, expresó.

La actriz empatiza con el dolor que pueda sentir Beatriz en estos momentos, ya que ella también perdió a su hijo recientemente. “Y a ti, querida Beatriz, poco puedo decirte, porque no hay consuelo. Cuando una madre pierde un hijo nos entierran en vida. No voy a pedirte que seas fuerte, ni que pienses que está en el cielo, ni todas esas cosas que nos dicen con cariño pero que no nos ayudan en nada. Solamente puedo mandarte todo mi amor y decirte que no estás sola”.

Además, quiere enfatizar en todas las muestras de apoyo que está recibiendo por parte de muchas personas que se han conmovido enormemente por su caso. “Toda España está contigo y somos muchas las madres que han perdido a su hijo y que lloramos contigo”, concluye.

Ana Obregón está en uno de los peores momentos de su vida, tras fallecer su hijo Aless hace poco más de un año y hace pocas semanas hacerlo también su madre. Un duro golpe para su familia, en la que ahora la actriz se refugia para sobrellevarlo juntos en Mallorca.