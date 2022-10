Hace siete años, Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz, quienes conforman una de las parejas más sólidas de la crónica social, pasaron a ser marido y mujer. Así lo ha recordado la presentadora este lunes a través de Instagram, donde ha compartido un emocionado texto dedicado al chef.

“Hoy hace siete años que firmamos un papel en el que dice que estamos casados y que somos un matrimonio. Pero tú y yo sabemos que ese papel lo hubiéramos firmado mucho antes. Por mí, casi según te conocí. Es que te juro que sabía que eras tú”, ha avanzado Pedroche en su último post.

Haciendo gala de su buena sintonía, la colaboradora de Zapeando ha asegurado que piensa seguir de la mano del cocinero durante toda su vida: “Sabía que me iba a cambiar la vida y sabía que tú me ibas a acompañar. Sabía que ibas a ser mi compañero. Para siempre. Hace siete años que nos dieron un libro en el que dice que formamos una familia”.

“Pero sabemos que tú y yo no necesitamos ese papel ni ese libro, que solo nos necesitamos el uno al otro. Eres mi familia elegida. Y cada día te volvería a elegir”, ha zanjado la modelo, que ha recibido una bonita contestación de Muñoz.

“Cualquier cosa que conteste a esto no va a ser suficiente. Solo yo sé la suerte que tengo, de verdad. La suerte de que me dejes estar a tu lado cada día”, ha expresado el dueño de DiverXO, quien también ha compartido una emotiva publicación.

“Yo lo llamo pasión, diversión, ganas de verte y de estar contigo siempre, donde sea y cuando sea. No me hace falta un papel firmado para sentir mariposas en el estómago cada vez que pienso en ti, que te veo, que te toco, que me haces reír, que te siento… El otro día le contaba a alguien que eres mucho más de lo que nunca había imaginado, soñado o deseado que encontraría en mi camino, eres mucho más porque nunca pensé que existiese algo así. Nunca dejes de mirarme así, porque ahí no solo hay amor y amistad, hay pasión y fuego, y eso me vuelve loquísimo al máximo nivel”, ha escrito.

La pareja se casó en el año 2015. Por aquel entonces, Pedroche tenía 26 años, y su fecha para darse el ‘sí, quiero’ no fue casualidad. “Forcé la máquina para que así ocurriera porque es una cifra que va conmigo, es mi número preferido desde siempre y quería casarse con esa edad”, contó en una entrevista.

Tal y como se puede apreciar en la fotografía que ha publicado, la modelo se casó con el cocinero en una ceremonia muy íntima que tuvo lugar en el salón de su casa, y tan solo con la presencia de sus padres. “No hacía falta que fuera deprisa y corriendo y en vaqueros, pero la verdad que muy bien”, confesó. “Lo único especial que llevaba puesto era el collar de mi abuela. Siempre la echo de menos, pero esa mañana quizá, un poco más”.