VAR pegar a minha “agressão” é mole … agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)… isso eu quero ver! E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso… e eles? E aí ?

Tras esta reacción hay un motivo: según Neymar, González le llamó “mono hijo de puta” . Lo ha explicado en twitter, en dos mensajes muy claros. “Sólo me arrepiento de no haberle dado en la cara a ese bobo”, afirmó nada más acabar el encuentro y luego añadió su versión: “Que el VAR capte mi “agresión” es fácil, pero ahora quiero ver la imagen de este racista llamándome “mono hijo de puta”. ¡Eso quiero ver!”

