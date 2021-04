“Sólo he hecho test aquí en condiciones de mucha agua”

No obstante, para Alonso será un reto complicado. En Imola ya mostró unas serias carencias de competitividad, paliadas en parte por ese punto ‘in extremis’ que logró por una sanción a Kimi Raikkonen . El desconocimiento de este circuito y los problemas endémicos que tiene el propio Alpine A521 no invitan al optimismo sobre las opciones de Alonso, y él advierte que tendrá “una curva de aprendizaje para empezar” a sentirse cómodo. El objetivo será puntuar, pero para ello tendrá que mejorar mucho sus sensaciones.

You May Also Like