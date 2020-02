¿Solo en San Valentín? La ciencia confirma que es mucho mejor estar soltero

A unos días de celebrar el día de los enamorados, nos encontramos con un interesante estudio que realizaron en Journal of Marriage and Family en Estados Unidos, el cual demostró que los solteros valoran mucho más otros aspectos de la vida que son de vital importancia para alcanzar la felicidad, como por ejemplo el tener una profesión con un significado e impacto más profundo.

You May Also Like