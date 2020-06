“Solo el 8% de los contribuyentes aplican las deducciones autonómicas y ahorran hasta 300 euros”

Mucha gente, por desconocimiento, no suele incluir esos gastos ni se guardan las facturas y dejan de ahorrarse dinero. Es importante guardarse las facturas porque Hacienda te las podría reclamar, aunque en la declaración no tienes que adjuntarlas. Hay ahorros que se deben planear con tiempo para luego estar tranquilos.

Nosotros lo que hemos visto es que el ahorro medio es de entre 450 euros y 500 de media. Incluso en declaraciones muy sencillas. Una cosa que nosotros siempre recomendamos es fijarse es las deducciones autonómicas. Por temas comunes como el alquiler, nacimiento de hijos o la escolaridad puedes lograr ahorros significativos pero solo se las aplica el 8% de la población. O bien porque no las conocen o porque no las tienen en cuenta.

