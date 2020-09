Solo el 18 por ciento de los trabajadores suspendidos se ha reactivado

El colapso del consumo y demanda a corto plazo ocasionará una pérdida sustancial de empleos formales, particularmente en MIPYMES (aunque no exclusivamente), muchas de las cuales se encuentran descapitalizadas, con una caída del 60-70% en sus ventas y exceso de personal que no podrán liquidar.

Indicó que los contratos no se reactivarán con la empresa operando a un 30% de capacidad, y si las ventas se mantienen un 70% por debajo de los niveles pre pandemia, la mayoría de los contratos no serán reactivados.’

