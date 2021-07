“Solo Donnarumma puede ser titular”, expreparador de porteros de Chelsea analiza futuro de Keylor Navas

“No veo a Pochettino haciendo eso, ni recuerdo que alguna vez lo hizo. Y no creo que en las discusiones, Donnarumma y su agente hayan sacado a relucir este tipo de configuración. Es campeón de Europa y no entendería que solo juegue en el Campeonato o en la Champions”, explicó.

“En mi opinión, él no va a ser el número 2 y tampoco lo es Navas… aquí no estás tomando a Donnarumma para ponerlo en el banquillo. Este es un paso más que le acerca al máximo nivel en un club que quiere ganar la Champions”, dijo Lollichon.

Esto será una batalla deportiva lo que se vendrá a continuación dentro del deparmento de arqueros pues Keylor Navas es conocido por su incansable espíritu de lucha y si no se frenó cuando tuvo que entrenar con Iker Casillas, no lo hará con Donnarumma.

