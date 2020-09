Solo 150 empresas lograron ayuda de Banca de Oportunidades

“Si las empresas están funcionando no hace sentido pedir un plan de negocios, porque ya están constituidas y es un requisito que no conduce a un aprovechamiento del mecanismo. Se debe revisar estos requerimientos y también las tasas de interés que son muy elevadas”, señaló García.

El economista Olmedo Estrada indicó que estos trámites están llenos de burocracia y normativas que en tiempos normales son una exigencias, pero ahora en época de pandemia, donde las empresas no solo necesitan este dinero sino que lo están exigiendo, se debe ser más flexible, ya que estos fondos tienen una garantía de Ampyme y las empresas no tienen que buscar garantías para respaldar estos financiamientos.

