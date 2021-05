solo 15 minutos de actividad intensa para mejorar tu corazón

Pero esto no quiere decir que el HIIT no pueda ser una alternativa a los entrenamientos más prolongados, especialmente si se tiene en cuenta que cada vez hay más evidencia que muestra que tiene una serie de beneficios similares a otros tipos de entrenamientos. El pensamiento actual también sugiere que cada movimiento cuenta. Por lo tanto, centrarse en la calidad (intensidad) del ejercicio, en lugar de la duración, y encontrar formas de incorporar movimientos de mayor intensidad en las actividades diarias podría ser útil para mejorar nuestra salud y nuestro estado físico.

Además, al considerar el tiempo incluido para un calentamiento y un enfriamiento, además del tiempo dedicado a la recuperación entre intervalos de alta intensidad, no todos los entrenamientos HIIT pueden considerarse más eficientes en tiempo que el ejercicio tradicional. En esta revisión, el tiempo total promedio por entrenamiento fue de aproximadamente 40 minutos , de los cuales no más de 15 minutos estuvieron activos.

Esta revisión también tiene sus propias limitaciones. Por lo general, al analizar los resultados de un amplio conjunto de investigaciones, los expertos utilizan una revisión sistemática o un metanálisis. Estos se consideran el nivel más alto de evidencia dentro de los diseños de investigación. Evalúan sistemáticamente la calidad de los estudios y utilizan métodos que limitan el sesgo. Esto nos permite sacar conclusiones fiables y precisas. Pero las revisiones temáticas no hacen esto, lo que significa que este artículo en particular no ofrece la visión más objetiva posible sobre la efectividad del HIIT de bajo volumen.

