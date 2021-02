solo 13 jugadores disponibles contra el Getafe

El Real Madrid ya suma 38 partes médicos en lo que va de temporada, protagonizados por 20 jugadores distintos, y varios de ellos con afectaciones de importancia que les han dejado varias semanas en el dique seco. Una tendencia que no se da no solo en la Casa Blanca, puesto que son varios los equipos que acusan la carga del calendario.

No solo parte del once titular del Real Madrid ha sufrido problemas físicos, sino que también ha golpeado de lleno a la famosa unidad B de Zidane. Sobre todo, hacia dos de los jugadores de banquillo más utilizados por el francés, como lo son Valverde y Rodrygo. Al brasileño no se le espera hasta abril, después de sufrir una lesión en el bíceps femoral contra el Granada; y el uruguayo lleva ya algunas semanas de baja por daño muscular.

