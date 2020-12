Solidaridad es humanidad | La Prensa Panamá

El valor de la solidaridad tiene un importante valor en nuestra cultura. El ejemplo más conocido lo encontramos en la parábola del buen samaritano, que no dudó en ayudar a un hombre herido que en la vida cotidiana lo despreciaba por motivos religiosos. En nuestra América, encontramos un ejemplo de gran valor en el llamado que hace José Martí a la solidaridad por encima de chovinismos y xenofobias de cualquier tipo. “Patria”, dijo Martí, “es humanidad”, es aquella porción de la humanidad que vemos más de cerca, y en que nos tocó nacer, y ni se ha de permitir que con el engaño del santo nombre se defienda a monarquías inútiles, religiones ventrudas o políticas descaradas y hambronas, ni porque a estos se dé a menudo el nombre de patria, ha de negarse el hombre a cumplir su deber de humanidad, en la porción de ella que tiene más cerca. Esto es luz, y del sol no se sale. Patria es eso.

