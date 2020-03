Solidaridad en la red con los autónomos, entre los más perjudicados por la crisis del coronavirus

El Consejo de Ministros del pasado sábado, el tercero en una semana, dio luz verde al estado de alarma, que obligó al cierre de todos aquellos establecimientos que no vendiesen productos de primera necesidad y obligó al confinamiento de los ciudadanos en sus domicilios. Sin embargo, no aprobó medidas económicas , que tendrán que esperar hasta este martes.

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha advertido al Gobierno central que, si el martes el Consejo de Ministro no aprueba la “suspensión” de la cuota de autónomos durante los dos próximos meses y “garantiza” la prestación de paro, “instarán a que todos causen baja y no se vuelvan a dar de alta hasta que pase esta situación” .

