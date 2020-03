Solicitan abrir queja de oficio por posible violación de derechos de agente

Una queja de oficio por la posible violación de los derechos humanos contra una uniformada de la Policía Nacional, fue lo que ordenó a la oficina regional de Bocas del Toro Maribel coco de Garibaldi, defensora del pueblo.

Se pudo conocer que se trata de una sargento primera de la zona policial de Bocas el Toro, quien protestó esposada frente al cuartel con un cartel en el pecho que decía: “un expediente por no complacer a los jefes, en las mentiras… por denunciar a un capitán me tienen como me tienen, ya que quería que yo no anotara una novedad de un hurto”.

Autoridades investigan el caso

La defensora pidió que se hicieran las investigaciones para “garantizar el respeto de los Derechos Humanos de la posible víctima”.

La Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) de la Policía Nacional inició una investigación contra la uniformada, dado que recibieron la denuncia de supuestos maltratos verbales y discriminatorios por parte de la unidad que brinda servicio en Almirante.