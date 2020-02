Solicitan a Cortizo vetar ‘camarón’ que beneficia a reos

Gabriel Silva, el proponente del proyecto 91, dijo en su cuenta de Twitter que advirtió en el pleno que no estaba de acuerdo con esa modificación. “También recomendé que se debe vetar ese artículo por inconveniente. No dejemos que un buen proyecto se dañe”, pidió.

El presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Juan Carlos Araúz, dijo que la propuesta de ley, aprobada en tercer debate por el pleno legislativo el pasado 30 de enero, debe ser vetada porque no es la materia que se discutía. Además, señaló que estas reformas parciales no son convenientes, ya que se requiere una revisión integral en materia penal sobre la sanción y la resocialización, que implicaría consultar otros sectores.

