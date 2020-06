Sol y mascarilla, una mala combinación para nuestra piel

Aunque las cosas no son tan dramáticas. Estamos tan bien adaptados para absorber la radiación que con el sol que nos pueda dar en los antebrazos es suficiente para obtener la vitamina D que necesitamos. Incluso usando crema de protección. Si no fuera así, las personas que viven en latitudes muy septentrionales, como los países nórdicos, tendrían fuertes y constantes problemas de rotura de huesos y esto no es así. Así pues, el uso de fotoprotectores es enormemente beneficioso para prevenir el temible cáncer de piel y la aparición de arrugas prematuras , sin que sea un impedimento para la salud de los huesos.

