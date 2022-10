“Sois unos catetos, lo más barriobajero de este país”

Este domingo, Socialité destapaba un supuesto romance entre el cantante Luis Cepeda y Liz Emiliano, exconcursante de realities y tertuliana habitual de Mediaset.

Según el espacio de Telecinco, el artista gallego y la ex granhermana fueron pillados en actitud muy cariñosa en una exclusiva discoteca de Madrid.

Después, según informan al programa varios testigos, la pareja se metió en un taxi y entraron al mismo portal a las cinco de la mañana, lo que hace presuponer al espacio de corazón que ambos pasaron una noche de amor.

Una información que ha hecho que el gallego, surgido de OT 2017, estalle en redes sociales, donde ha cargado contra el programa. “Os voy a contar cómo funciona la telemierda hoy en día, aquella telemierda que tiene potestad para tirar (o intentar tirar) la carrera o el trabajo de alguien. Hace una semana he sacado disco, me he currado una promo de 2 semanas con un catarro de la virgen, he salido en programas y revistas digitales a mansalva. El logaritmo de Google al buscar mi nombre era perfecto. Todo noticias sobre mi música. Hoy en día estar en contra de exponer tu vida privada a las cadenas de cotilleos no les sienta demasiado bien“, arranca el artista.

Os voy a contar como funciona la telemierda hoy en día, aquella telemierda que tiene potestad para tirar (o intentar tirar) la carrera o el trabajo de alguien. Hace una semana he sacado disco, me he currado una promo de 2 semanas con un catarro de la virgen + — Luis Cepeda (@cepedaoficial) October 23, 2022

“¿Su plan? Inventar algo que se coma todo el trabajo realizado. Si ahora se googlea mi nombre, lo único que aparece son noticias falsas de supuestos líos. No soy muy fan de Telecinco, lo admito. También tiene cosas buenas. Pero la estrategia que hace algún programa de esa cadena es lo más rastrero que he visto en toda mi carrera. Lo han hecho con el álbum anterior (adjunto otro supuesto lío) y lo seguirán haciendo”, denuncia.





“He visto la “entrevista” a Louis Tomlinson y no entiendo, no me cabe en la cabeza como algo así puede funcionar y puede ser visto por alguien con dos dedos de frente. Socialité, sois unos catetos, lo más barriobajero de este país, vivís literalmente de lamer culos y cuando encontráis un culo que no se pone bien en pompa le dais una patada sea como sea”, arremete contra el programa de Telecinco.

“Sinceramente, me la pela lo que pueda generar este tuit, yo me debo a mi gente y a mi música y espero que esa gente entienda lo que estoy diciendo. Besos y stream Sempiterno”, concluye el artista gallego.