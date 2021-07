Softbank destinará $5,000 millones más a financiamientos en AL

El fundador de SoftBank, Masayoshi Son, está intensificando sus inversiones en empresas de tecnología después de que una serie de debuts de alto perfil en los últimos meses, incluidos los de Coupang Inc. y DoorDash Inc., ayudara a impulsar las ganancias de la compañía a un máximo histórico el año fiscal pasado. Son también duplicó el fondo para Vision Fund 2, donde la compañía es inversionista único, a $40,000 millones desde fines de marzo.

