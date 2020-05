Sofía Suescun anuncia que le reclama 20.000 euros a José Antonio Avilés: “Lo denuncié hace meses”

Sofía Suescun es uno de los últimos nombres que se suman a la larga lista de damnificados por José Antonio Avilés. El concursante de Supervivientes 2020 ha sido acusado de estafador por numerosos rostros que barajan unirse para tomar acciones legales contra el tertuliano.

Si hace unos días Ylenia Padilla declaró sentirse “estafada” al prestarle ropa, publicitarla y supuestamente cobrarla por detrás, ahora Sofía Suescun le reclama 20.000 euros, según ha contado este martes en Sálvame.

“Fui de las primeras que lo caló. Lo denuncié el 14 de septiembre de 2019. Me llamó fresca, me dejó de oportunista y de lo peor, siendo completamente falso todo lo que decía, dañando mi imagen, mi honor”, empezó contando. “No tenía su domicilio y se la mandé a su programa y le proponía que me pidiera perdón, unas disculpas o que rectificara”.

Además, la joven aseguró que, tras trabajar en varias ocasiones con José Antonio en Viva la vida, se dio cuenta que le hacía la pelota. “He trabajado con él muchísimas veces. Conmigo, en un primer momento era un pelota, hasta que ya vi que los días que yo no estaba se inventaba cosas, me trataba con desprecio y decidí bloquearlo”, comentó.

“Cuando lo veía en los demás programas, venía arrastrándose para que lo desbloqueara, lo perdonara. Y le dije: ‘mira Avilés, olvídame. Ni me mires'”, explicó y añadió que va a reactivar la demanda. “Ya tengo su domicilio, su nombre, su apellido, todo. Lo he localizado y no tiene escapatoria esta vez”.

Unas acusaciones que se multiplican a lo largo de los días. Desde supuestas deudas, estafas, falsificación de documentos universitarios o bancarios hasta ropa prestada y nunca devuelta. ¿Cómo se justificará el concursante tras su vuelta de Honduras?