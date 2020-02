Sociedades de inversión inmobiliaria | La Prensa Panamá

Las SII y subsidiarias no están obligadas a realizar la liquidación y pago del ISR estimado, siempre y cuando cumplan con todo lo indicado anteriormente. No le aplicará a las SII y empresas subsidiarias las reglas establecidas en el literal a) del 701 del CF, en relación con las ganancias por la enajenación de bienes inmuebles, ni las reglas establecidas en el literal e) del artículo 701 del CF, en relación con las ganancias por enajenación de valores.

Durante cualquier período fiscal en el que no se efectúe la distribución a los tenedores de las cuotas de participación de no menos del 90% de la utilidad neta o que se efectúen distribuciones inferiores al mínimo establecido, la SII quedará sujeta a la determinación de las rentas gravables establecidas en el artículo 699 del CF.

