Sociedad de cardiología protesta por la contratación de médicos cubanos y denuncia violaciones a la ley

“ El sistema público de salud no ha ejercido el liderazgo que le corresponde en el cuidado de la salud de todos los panameños, como establece el artículo 109 de la Constitución, al concentrase exclusivamente en el problema del Covid-19, olvidando que hay una población mayoritaria no Covid-19, que también requiere atención a sus graves problemas de salud ”, sentencia el comunicado.

La Sociedad Panameña de Cardiólogos también advirtió en su comunicado que el Minsa no ha establecido una estrategia coherente para la atención de pacientes con enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de muerte en Panamá, siendo responsables del 30% de la mortalidad general. Casi 500 personas mueren cada mes por enfermedades cardiovasculares . Añaden que muchos pacientes no reciben el seguimiento oportuno por parte de un especialista en cardiología, como sí lo hacían antes de las medidas de cuarentena implementadas, lo que trae como consecuencia que muchos acudan a los cuartos de urgencia por complicaciones o de forma tardía.

En un comunicado de cuatro páginas, con fecha del 27 de diciembre, firmado por Alfaro Marchena Noriega y Temístocles Díaz Lezcano -presidente y presidente electo, respectivamente, del gremio médico-, la Sociedad Panameña de Cardiología sostiene que los médicos cubanos contratados no cumplen los requisitos establecidos en la Ley 89 de 2013 (que modifica la Ley 69 de 2013 ). Por ejemplo, esta ley indica, en su artículo 5, que la contratación “no podrá hacerse en grupo o contingente ni a través de concesiones o tercerización”. El acuerdo con el gobierno de Cuba indica que la contratación es grupal, no individual.

