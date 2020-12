Sociedad civil pedirá que se elimine el fuero electoral penal

El fuero penal electoral, figura que cada cierto tiempo está en el centro del debate, sobretodo en momentos en que las fiscalías no pueden procesar a determinadas personas porque los protege esta prerrogativa, tiene su sustento legal en varios artículos del Código Electoral . El artículo 259 dice que es la garantía que tienen los presidentes, secretarios, candidatos, y funcionarios electorales, entre otros, para que no puedan ser investigados, o detenidos, sin la autorización del TE, salvo en caso de flagrante delito.

Ese día, el Tribunal Electoral (TE), representado por Ósman Valdés, director de Organización Electoral y quien por estos días funge como presidente interino de la CNRE, propuso que fueran los juzgados electorales los responsables de decidir si a un actor del proceso electoral se le retira o no el fuero. Con esa propuesta, los magistrados del TE se quitaban la responsabilidad directa de levantar esa coraza legal. Sin embargo, la iniciativa no contó con el apoyo de los comisionados.

