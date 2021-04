Sociedad Civil | La Prensa Panamá

La credibilidad en los sindicatos es aún menor (22 por ciento). Los medios de comunicación social generan mayor confianza (49 por ciento), aunque más de la mitad de los encuestados no creía en ellos (o no sabía si creerles o no).

Existen muchas asociaciones cívicas, culturales y profesionales en Panamá, pero la coordinación entre ellas no siempre es eficiente y, en general, no gozan de altos niveles de credibilidad. Solo el 40 por ciento de los encuestados por Latinobarómetro (2018) expresó su confianza en las ONGs panameñas.

Forman parte de la sociedad civil las actividades organizadas que tienen lugar fuera del sector público, la sociedad política (partidos políticos), el ámbito mercantil (actividades con fines de lucro) y, para algunos, la esfera religiosa. Ciertos autores incluyen a las iglesias en la sociedad civil, como también a las organizaciones de empresarios, en vista de que su propósito no es producir para el mercado con fines de ganancia particular, sino promover soluciones y propuestas para el mejoramiento colectivo.

