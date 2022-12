Asimismo, la periodista les explicó a sus compañeros que su primer trabajo fue paseando perros, luego cuidando niños y, por último, en dos restaurantes. “En uno de los restaurantes fue donde me quedé. Ahorré dinero y me vine a España “, expresó.

“Fueron una emperifollada, con pestañas postizas, extensiones, peluca. Me ponía cinta aislante para disimular el pecho… Muy drag queen. En Madrid fue cuando empecé a soltarme más con los chicos, con las relaciones y me encantó”, expresó Requena.

Un punto importante de este periodo para la influencer fue, según contó, vivir en Madrid, donde adquirió una gran independencia. “ En Madrid dejé rienda suelta a lo que me apetecía ya que en mi casa no lo podía hacer”, confesó la periodista.

“Con 20 años me fui a vivir a Madrid a vivir sola. Quería ser yo, pero me faltaba liberarme y una de las maneras que lo hice fue estar independizada. Empezaba la transición, pero socialmente todavía era un chico”. Así empezó a relatar la finalista de la primera edición de Pesadilla en el paraíso Daniela Requena su vida a los compañeros de la granja, Víctor Janeiro e Israel Arroyo.

You May Also Like