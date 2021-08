Sobrevivientes del SARS dan pistas sobre futuras enfermedades

“Fue realmente inesperado, pero es un descubrimiento importante”, dijo Linfa Wang, profesor de virología en la Escuela de Medicina Duke-NUS de Singapur y autor principal del artículo que comparó las respuestas inmunitarias de diferentes grupos de pacientes. Los hallazgos fueron publicados en New England Journal of Medicine.

Las señales fueron halladas en la sangre de personas que contrajeron el virus que causa el síndrome respiratorio agudo grave, o SARS, hace casi 20 años. Sobrevivientes que recientemente recibieron dos dosis de la vacuna de Pfizer Inc. contra el covid-19 desarrollaron anticuerpos que no solo bloquearon el virus actual y sus variantes, sino que contrarrestaron patógenos relacionados que podrían generar brotes futuros.

