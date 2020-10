Sobrellevar el estrés laboral en tiempos de la Covid-19

“Todos tenemos la capacidad de resiliencia, pero si tú tienes afectada la columna vertebral de nosotros como individuos, que es la personalidad, esas percepciones no van a ser las correctas y no vas a poder salir rápido de una problemática”, detalla.

Sin embargo, Ana admite que le ha costado “más de lo que pensaba” adaptarse a esta nueva realidad. “Claro que quiero ir a trabajar, pero no me adapto del todo a tantos cambios, además de que tengo mucho miedo de traerle algo malo a mi mamá de la calle”, dice, en alusión al virus SARS-CoV-2 que produce la Covid-19.

En septiembre pasado llegó el esperado retorno laboral. “Afortunadamente me volvieron a llamar… hay compañeros que no corrieron la misma suerte”, reconoce.

