Sobre virus y conspiraciones…

El brote de neumonía por el coronavirus 2019nCoV (no se puede clasificar como epidemia, y menos aún como pandemia), ha sido el evento noticioso de moda durante los últimos quince días. Ha desplazado al juicio político de Trump, a las primarias demócratas en Estados Unidos y a los rifirrafes en el Medio Oriente. Ante la opción de hablar de un virus desconocido, originado en el país más poblado del mundo, pues es difícil ignorarlo. Además, las redes sociales encuentran en estos eventos la materia prima perfecta para provocar miedo.

Hasta el momento de escribir este artículo, según datos de Johns Hopkins, en el mundo se han reportado 9,776 casos (9,658 en China continental, 13 en Europa, 6 en Estados Unidos y ninguno en América Latina). Han habido 213 muertos (todos en China), para una letalidad de alrededor del 2.2%. (Que se reducirá una vez se tenga una prueba de diagnóstico rápido, lo que aumentará el denominador de enfermos). La gran mayoría de los infectados son hombres, prácticamente sin casos pediátricos ni en embarazadas. Los fallecidos, son enfermos comprometidos con enfermedades como diabetes, cáncer, insuficiencia cardíaca o inmunosupresión.

Al ser un virus no conocido previamente, y no existir inmunidad en la población, se considera muy contagioso. El contagio ocurre por contacto con secreciones de pacientes enfermos. Las medidas de protección consisten en lavarse las manos con frecuencia y evitar el contacto con los enfermos. La Organización Mundial de la Salud ha señalado una emergencia sanitaria global, ante la posibilidad de que se disemine rápidamente y no porque sea “la nueva peste negra”.

Pero -siempre hay un pero-, no han faltado los mensajes alarmistas, llenos de datos falsos para generar pánico. Durante los últimos días, han circulado en redes sociales todo tipo de grabaciones, videos, mensajes y datos que exageran la situación. Además de ser mentira, son una tremenda irresponsabilidad de parte de quienes diseminan esa información sin verificarla. En un día, recibí cinco o seis veces un video de una supuesta enfermera que hablaba de números tremendamente mayores a lo reportado oficialmente. Así mismo, hay una filmación de gente desplomándose en la calle, y recogidas por ambulancias. Entendamos que ningún coronavirus actúa como un disparo en la nuca provocando el colapso inmediato del afectado. Obviamente, quien no conoce de medicina, no tiene por qué saber que eso es falso. Por eso, nos corresponde a los médicos desmontar todos esos cuentos que giran alrededor del coronavirus.

Cada vez son más frecuentes las teorías de conspiración desarrolladas alrededor de la medicina, las enfermedades y los médicos. Hay gente que parece tener como razón de existir el cuestionar todo aquello que hacemos los médicos, la industria farmacéutica y las organizaciones de salud dando a entender que todo es una patraña para generar ganancias. He oído estupideces de la magnitud de que los médicos buscamos enfermar a la gente para tener más pacientes, que todo lo que produce la industria es para no curar a nadie y mantenerlos usando medicinas, y que las bacterias (y, por supuesto, el coronavirus de moda), son producto de una conspiración farmacéutica que se sale de control.

Es un hecho que han ocurrido muchas cosas cuestionables en relación a la industria farmacéutica. Por eso mismo, es una de las industrias más supervisadas para tratar de garantizar la seguridad de los pacientes. La investigación tiene controles tremendamente estrictos, y un medicamento, antes de ser usado en humanos, debe pasar muchas investigaciones controladas.

Lo que no puede aceptarse es que gente, que de medicina solo han sabido enfermarse alguna vez, o quien sabe si el odio es que no dieron pie con bola en la Facultad de Medicina, se dediquen a diseminar todo tipo de teorías de conspiración involucrando a los médicos, la industria y las agencias regulatorias en sus fantasiosos argumentos. Porque cada vez que alguno de estos sabios de la conspiración cuestiona la efectividad de las vacunas para prevenir enfermedades, los antibióticos para curar infecciones o las estatinas para prevenir eventos cardiovasculares, están atentando contra la seguridad sanitaria de la población. Mientras tanto, defienden terapias no demostradas como vitaminas, antioxidantes, “suplementos” y células madres como si fueran la panacea para todos los males de la humanidad. Todo eso, además de una gran irresponsabilidad, raya en lo criminal.

Por eso, ante situaciones como la que se está dando con el brote de neumonía por coronavirus 2019nCoV, lo más recomendable es creer la información proveniente de expertos o de agencias sanitarias oficiales. Lo demás, no es información confiable…

El autor es cardiólogo





