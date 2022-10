Sobre una ley de identidad de género

En el informe Panorama del reconocimiento legal de la identidad de género en las Américas, de 2020, la Organización de Estados Americanos declaró que “la ley del Registro Civil panameño no contempla un procedimiento específico para el reconocimiento de la identidad de género de las personas con identidades de género no normativas”. Y es que, este tipo de leyes ya están presentes en varios países, porque surgen como una necesidad histórica de reparación que consolida y garantiza el uso, goce y disfrute pleno de derechos humanos a un importante sector de nuestra sociedad. La falta de reconocimiento legal a este sector de la población es una práctica cruel, que invisibiliza y niega el derecho a la propia autonomía identitaria, a la expresión de género y a la salud integral, pues tanto física como mentalmente pueden ser desprotegidos por el Estado.

