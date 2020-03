Sobre Covid-19 | La Prensa Panamá

Entendamos que la infección por Covid-19 no es, hasta hoy, una catástrofe sanitaria. Podemos considerarla una gripe muy fuerte, muy contagiosa y potencialmente mortal para personas en riesgo. Evitemos fomentar el pánico diseminando información no verificada y busquemos fuentes confiables antes de contribuir a la desinformación.

Como no existe tratamiento específico ni vacuna (que es muy poco probable esté disponible antes de un año), lo único que queda es tomar medidas preventivas para evitar el contagio en caso de contacto con algún paciente infectado y que son: 1) Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. Si bien los desinfectantes a base de alcohol también funcionan. 2) Evitar en lo posible tocarse la cara con las manos. El virus no vuela, vive en pequeñas gotas que, si están en alguna superficie y pasan a las manos, llegan a las mucosas al tocarse la cara. 3) El uso de mascarillas solo tiene sentido si se está trabajando con secreciones de pacientes infectados o si uno está enfermo, para evitar contagiar a los demás. 4) Evitar aglomeraciones de personas donde pudiera haber portadores del virus. 5) En caso de síntomas respiratorios, fiebre, tos y dificultad respiratoria, buscar atención médica, preferiblemente avisando previamente, para que se tomen las medidas de prevención correspondientes.

Para comenzar, entendamos que esto no es una enfermedad terriblemente mortal. La letalidad está como máximo en el 3%, lo que significa que, de cada cien enfermos, morirían tres personas. Esto, representando números totales, que, segmentados por edad, van desde una mortalidad de 0.2% entre los 10 y los 40 años, hasta un máximo de 14.8% en mayores de ochenta. Obviamente, personas con enfermedades previas como diabetes, insuficiencia cardíaca, enfermedades pulmonares, renales o reumatológicas son más propensas a complicarse. Igualmente, personas con casos leves, que no buscan atención, no son tomadas en cuenta en el denominador del cálculo.

