Sobre convenciones

Pero más allá de la efectividad que pudieron tener ciertos mensajes en la Convención Republicana, no me puedo quedar sin decir que la misma fue una exhibición surrealista. Nuevamente, el presidente y los otros oradores se esforzaron en pintar a Joe Biden como un aliado de la izquierda radical, un ambientalista de Greenpeace, que a su vez está comprometido en quitarle fondos a las fuerzas policiales, entre otras mentiras que nadie que no viva en una burbuja propagandística -hecha realidad por la irresponsabilidad de algunos medios de comunicación, y ciertas teorías de conspiración -, se puede creer.

A su vez, el Partido Demócrata optó nuevamente por atraer a los “republicanos moderados”, dándole prioridad a personas como John Kasich, y distanciándose a la vez de los mensajes del ala insurgente y progresista de su propio partido, ejemplificado en el minuto que tuvo Alexandria Ocasio-Cortez para hablar en la Convención. Otra vez, los Demócratas ponen sus esfuerzos en demonizar a Trump como una aberración que no tiene sentido en el binario Demócrata-Republicano. Por lo visto, a pesar de los cuatro años transcurridos desde la campaña anterior y de todo lo vivido desde entonces, aún creen que no se equivocaron.

Esto no quiere decir que no voy a terminar lo que empecé: la crisis existencial que enfrentamos, y que será especialmente impactada con el resultado de estas elecciones, es cada vez más innegable. Las convenciones de los dos partidos del binario electoral de Estados Unidos fueron, guardando ciertas distancias, una ilustración clara de una sociedad y un mundo en crisis.

Tengo que ser honesto. Se está volviendo cada vez más difícil escribir estos artículos. La miopía de ciertos comunicadores, la irracionalidad de muchos líderes, y todas esas cosas que me interesaban analizar con algo de humor, mientras trato de hacer llegar a los lectores de La Prensa información que considero valiosa, cada vez me dan menos risa.

