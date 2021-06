Snapchat elimina el polémico ‘filtro de velocidad’ que ya ha sufrido varias demandas por accidentes de tráfico

Snapchat está eliminando una función que muestra lo rápido que viaja un usuario al tomar una foto o grabar un video. La empresa Snap declaró que se debía a que el filtro de velocidad “apenas se usaba”. Pero la compañía está siendo demandada por los padres de dos jóvenes, quienes alegan que el filtro alentó a sus hijos a conducir a velocidades peligrosas y tres muertes se debieron a un “diseño negligente”.





Se trata de un filtro lanzado en 2013 que utiliza el sensor de velocidad del móvil para habilitar un medidor de aceleración en millas o kilómetros por hora que se muestra en la pantalla. De acuerdo con varios reportes, se produjeron distintos accidentes causados por conductores que usaban el filtro, lo que llevó a que algunas familias afectadas demandasen la aplicación de Snapchat.

La empresa no confirma en ningún momento que la retirada del filtro tenga relación con las múltiples demandas en las que se ha visto involucrada. Además, recuerda que ellos mismos advertían al usar este filtro que su uso era para copilotos u otros pasajeros de un viaje en vehículo, que no sean los conductores. Sin embargo esta advertencia no fue respetada por todos los usuarios.





Si bien en España esta aplicación no tiene tanto éxito, parece que en Estados Unidos había una cierta tendencia a manejar en el coche y poner el filtro, tratando de hacer como una especie de reto en el que se mostraba la velocidad a la que se estaba yendo.

A cuanta más velocidad, eras más guay o más divertido, supongo. Esto precisamente fomentaba la locura de los jóvenes y les incitaba a conducir a grandes velocidades y, lo más importante, con el móvil en la mano.

Los primeros accidentes que pusieron a Snap contra la espada y la pared

En 2015 se conoció una presentación judicial contra la firma por un choque ocurrido en Georgia, Estados Unidos, a poco tiempo del lanzamiento del efecto. En 2017, otro accidente en el que se usó este filtro provocó la muerte de tres personas.

Durante estos años se han presentado muchas demandas por accidentes relacionados con el uso de Snapchat. The Verge





En función de las quejas, Snapchat convirtió al filtro en una pegatina y con eso lo llevó a un menú separado, haciendo que fuese más difícil encontrarlo. Así, dijeron que muy pocos usuarios seguían usándolo. Por otra parte, antes de eliminar el filtro, Snap decidió reducir el límite de velocidad máxima a 56 kilómetros por hora, con la intención de que no fuese usado para superar las marcas ni establecer retos.

Snapchat trató de postergar su eliminación hasta el final

La compañía comenzó a eliminar el filtro esta misma semana, pero aclara que es posible que pasen varias semanas antes de que el proceso de eliminación alcance los 500 millones de sus usuarios activos mensuales de la app.





Por otro lado, la aplicación también empezó a introducir un pequeño mensaje en el filtro que decía “Dont snap and drive” (No uses snap y conduce). A su vez, diversas compañías automovilísticas también han hecho eco de esta frase y han publicitado este mensaje a la población, tratando de concienciar el uso indebido del móvil mientras se maneja.

A raíz del mensaje ‘Don´t Snap and Drive’, la empresa Ford también se unió. 20BITS

El abogado Michael Neff, que ha representado a las familias de los involucrados en accidentes automovilísticos vinculados al filtro, dijo que el cambio no deshace el dolor de sus clientes.

¿Realmente Snapchat tiene relación con los accidentes?





La colisión de 2015 que mencionamos anteriormente y que involucró el filtro de velocidad dejó al conductor en Georgia con daño cerebral permanente. Ese mismo año, la función estaba relacionada con la muerte de tres mujeres jóvenes en un accidente automovilístico en Filadelfia.

En 2016, cinco personas en Florida murieron en una colisión de alta velocidad que supuestamente involucró el filtro de velocidad. En 2017, tres hombres jóvenes en Wisconsin registraron una velocidad de 197 kilómetros por hora en la función antes de estrellarse contra un árbol y morir.





Una corte federal de apelaciones dictaminó en mayo que la familia de los jóvenes que murieron en el accidente de Wisconsin debería poder demandar a Snap por ser negligente en el diseño de un producto que provocó daños previsibles. Snap le pidió al tribunal de primera instancia que desestimara el caso, argumentando que el filtro de velocidad no causó el accidente automovilístico.

No obstante, el filtro ya está eliminado, pero si tienes una herramienta de estas características…¿Qué esperas de la gente? ¿Qué incentiva? A veces, las mejores soluciones para las cosas es no crearlas desde un principio, por mucha apelación a la responsabilidad que se haga, tu aplicación va a ser usada por todo tipo de personas.

