Slipknot, Pantera y Ghost serán cabeza de cartel del Resurrection Fest 2023

Behemoth, The Ghost Inside, Fever 333, Motionless In White y Lacuna Coil completan los grupos del Main Stage confirmados por el Festival. Entre grupos españoles destacan Desatako , que llevarán el show de su gira de despedida, ya que la banda se separa tras 19 años en activo.

Slipknot , la banda liderada por Corey Taylor, presentará su nuevo disco The End, So Far , en exclusiva en todo 2023 en España tras cuatro años sin visitar la Península Ibérica.

