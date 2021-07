“Situad a España en lo más alto del podio”

“La petición que os hago, es que cuando desfiléis por el Estadio Olímpico de Tokio no olvidéis nunca qué os ha llevado allí: el esfuerzo, las horas, la dedicación personal y de vuestras familias. No olvidéis nunca que hay muchísima gente que vamos a estar desde España viendo cada una de las competiciones. Sentid que tenéis al conjunto de la sociedad española detrás cada vez que saltéis a la competición. El deseo es que situéis a España en el lugar en el que la nación española siempre tiene estar: en lo más alto del podio. Muchísimas gracias de corazón, ánimo y a por todas”, finalizó.

