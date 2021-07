Situación y perspectivas del empleo en Panamá

La sostenibilidad laboral de estos 111 mil trabajadores no reactivados luce complicada, en particular los 83,974 del sector terciario, pertenecientes al comercio, bares y restaurantes, actividades devastadas por las restricciones de movilidad. Enfrentamos una severa crisis sanitaria. Sin embargo, 70% de los empleos en Panamá son presenciales, así que mientras haya Cuarentenas y Toques de Queda, el desempleo seguirá aumentando.

You May Also Like