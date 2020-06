Situación crítica en hospitales de varias ciudades, EEUU alcanza 2.5 millones de casos y cierran algunos bares en California | Noticias Univision Coronavirus

Sylvester Turner, alcalde de Houston, dijo que las UCI de la ciudad están casi en su total capacidad de ocupación, por lo que se ha enviado una alerta ‘Nivel 1 Grave’ de emergencia a los teléfonos de los residentes para que permanezcan en sus hogares, omitir reuniones y usar máscaras faciales para evitar mayor propagación , informó The New York Times.

