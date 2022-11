Sistemas entomológicos

Estas clasificaciones simples, reconocibles, impiden cualquier sutilidad o matiz a la hora de definirnos: igual que nuestros gustos se han reducido a “ama” u “odia”, “me gusta”, “no me gusta”, sin posibilidad de un ligero desagrado, de la indiferencia o incluso del desacuerdo cordial, la fascinante variedad que ofrece nuestra sociedad contemporánea se clasifica –se autoclasifica– en órdenes y familias reconocibles , primarias. Linneo sufrió más con la filiación de los líquenes de Laponia que nosotros al definir un perfil, una declaración que siempre, por sistema, ha de ser pública. Ese sistema, además, anclado en el presente más absoluto, no contempla una lógica evolución, que un muchacho que con 18 años afirma algo con rotundidad cambie de idea en siete años… o mañana.

