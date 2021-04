Sistema portuario alcanza 2 millones de TEU en 3 meses

La actividad portuaria fue una de las pocas actividades de la economía que no se paralizó, pese a las medidas adoptadas para controlar la expansión del coronavirus. Los operadores portuarios han implementado medidas de bioseguridad para evitar los contagios y mantener los servicios logísticos, en particular el trasbordo de contenedores que representa el 90% de los TEU que se movilizan en los puertos y que se dirigen a otras terminales.

