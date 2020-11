Sistema escolar, reflejo de la desigualdad en Panamá

“Es más, en los próximos años estaremos viendo las secuelas de los niños que no recibieron una alimentación adecuada en pandemia debido a que sus padres no tenían trabajo. Eso impactará los procesos de aprendizaje de los alumnos”, acotó.

Informes del Ministerio de Educación indican que hasta el pasado 23 de octubre no habían sido localizados 57 mil 526 estudiantes, es decir, que no están incorporados en alguna de las modalidades de educación promovidas en medio de la pandemia.

