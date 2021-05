Sistema de pilares, la discusión que se avecina

Guillermo Arthur, presidente de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP), participó hace poco en la mesa del diálogo de la CSS. De forma virtual explicó que la experiencia de América Latina muestra que los sistemas de reparto son regresivos y poco solidarios y un alto porcentaje de los afiliados que llegan a la edad de retiro no reciben pensión por no cumplir los requisitos, perdiendo parte o todos sus aportes.

En el sistema público de pensiones panameño se podría crear un primer nivel o pilar que sería no contributivo, destinado a las personas que no cotizaron en toda su vida. Algo muy parecido al subsidio de $120 a los mayores de 65 años que hoy ofrece el Estado.

You May Also Like