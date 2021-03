Sirvió al país y a su familia hasta lo último, así lo hizo ‘papá Bolo’

Hacía 15 años que se mudaron a la capital y en sus últimos años fijó su casa en La Mesa , corregimiento de San Martín. Todos en casa saben que cuando “papá Bolo” recibía una llamada para acudir a su trabajo, no había manera de decir que no. El deber llamaba, a la hora que fuera, incluso si era su día libre.

You May Also Like