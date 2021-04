¿Sirve para algo reducir a tres los tipos de contrato?

Este nuevo contrato, se podría complementar con la llamada “mochila austriaca”. Este modelo, que complementaria al contrato único, permite que el trabajador vaya acumulando una parte del coste de despido en una cuenta individual, que si se cambia de empresa de forma voluntaria se lo lleva. “El trabajador muchas veces no se cambia de empresa porque tiene el coste de despido y no lo quiere perder , pero de esta manera se lo llevaría, y lo podría usar en la jubilación cuando ocurra, o en su reciclaje profesional o formación”.

“Y segundo, el tema de la productividad”, agrega. “Si hay un abuso de los contratos temporales, el trabajador cuando está en la empresa, como sabe que lo van a rotar, no tiene ningún incentivo en invertir en el capital específico de la empresa. Porque cada empresa es distinta, al principio entras y tienes que hacer un esfuerzo para entenderlo todo y ser más productivo, pero si sabes que al mes te van a despedir, ¿qué esfuerzo vas a hacer? Y tampoco lo hace el empresario que no tiene ningún interés en formar a un trabajar que va tener por poco tiempo”.

Esta situación tiene dos consecuencias importantes para la economía , añade. “El primero es que los jóvenes les cuesta mucho la emancipación y formar familias, con contratos temporales precarios no te vas a arriesgar a tener un hijo , por ejemplo”, explica. “España tiene una de las tasas de fecundidad más bajas, por no decir la más baja, de los países industrializados”,

Y ese problema no se da solo en el sector privado, advierte, sino en buena medida en el público. “Muy en especial el sector sanitario está aquejado de una manera muy profunda por esa sucesión de contratos extremadamente cortos y sucesivos, uno tras otro en la misma persona por la misma entidad. Eso no es la nueva economía y hay que darle solución”.

Expertos consultados por 20minutos señalan que siempre es bueno tender a la simplificación en los modelos de contratación para no entorpecer el mercado de trabajo. Pero advierten de que la sola reducción en el número no basta, sino que se necesitan reformas de fondo para acabar con uno de los principales problemas de nuestro país: la temporalidad.

You May Also Like