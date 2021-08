síntomas y zonas donde ya se localizan brotes de covid

La Organización Mundial de la Salud (OMS) cree que, de momento, no hay motivos para considerar que la denominada variante “lambda” del coronavirus, presente en más de 40 países, pase a clasificarse como una variante “de preocupación” . Así lo ha explicado este miércoles la jefa de la célula técnica anticovid de la OMS, María Von Kerkhove, quien ha aclarado que esta cepa no ha mostrado ser especialmente transmisible y que, entre los lugares en los que se ha detectado, no es la mayoritaria.

