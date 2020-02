síntomas, posibles curas, países afectados…

En casi dos meses, el nuevo coronavirus de Wuhan, también conocido como el 2019-nCoV o neumonía de Wuhan, ha provocado la muerte de más de 700 personas y más de 30.000 infectados diagnosticados, la inmensa mayoría en China. En total, fuera del país asiático, hay casos confirmados en una veintena de países. Repasamos lo que se sabe hasta ahora de este brote que ha causado pánico internacional.

¿Cuándo se detectó?

El 31 de diciembre se confirmó la existencia de una neumonía en Wuhan. El 7 de enero las autoridades chinas informaron de que habían identificado un nuevo coronavirus, de la familia del virus que causa resfriado común y enfermedades como el síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS), que han provocado brotes mortales en el pasado reciente. Y el 11 de enero se produjo la primera muerte por este nuevo virus.

Lo que se sabe hasta ahora es que el 2019-nCoV tiene que ver con exposiciones en un mercado de pescado, marisco y animales vivos, algunos de ellos salvajes o exóticos como gatos, aves, murciélagosy en los últimos días se ha puesto el foco en el pangolín.

Imagen de un pangolín en un árbol. ARCHIVO

¿Por qué se llama coronavirus? ¿Y qué es?

Coronavirus es el nombre de un grupo de virus al que pertenece, que son un género de virus ARN de vertebrados de Coronaviridae. El nombre coronavirus deriva de la apariencia de la envoltura bajo el microscopio electrónico de estar coronado con un anillo de estructuras redondeadas.

Los coronavirus son un gran grupo de virus que son comunes entre los animales. Este puede transmitirse de animales a humanos (transmisión zoonótica).

Imagen amplificada del coronavirus. WIKIPEDIA

¿Por qué aún no tiene nombre?

Sin embargo, el nuevo coronavirus todavía no tiene un nombre, debido a las complicaciones que supone nombrar una epidemia de este tipo.

Provisionalmente, se ha denominado 2019-nCoV, pero los expertos del Comité Internacional de Taxonomía de Virus están trabajando para ponerle un nombre “en breve”. Este sábado, las autoridades sanitarias chinas han bautizado esta enfermedad con el nombre provisional de ‘novel coronavirus pneumonia’ (NCP). En todo caso, lo que no quieren los investigadores es que el nombre pueda dar lugar “a una respuesta negativa contra ciertas poblaciones”.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas que presentan los infectados suelen ir desde los similares a un resfriado (dificultad para respirar, tos seca, posible fiebre, dolor de garganta y de cabeza), que pueden durar un par de días, a insuficienciarespiratoria aguda y neumonías potencialmente mortales.

¿Cómo se contagia?

Como en otros virus que causan neumonía, cuando se transmiten en humanos, el contagio se produce generalmente por vía respiratoria. Al tratarse de un virus respiratorio, se transmitirse por el aire, envueltos en unas gotitas que aparecen cuando una persona infectada respira, habla, tose o estornuda.

El coronavirus de Wuhan es más contagioso, a diferencia del SARS, y su período de incubación medio es de tres a siete días, con un máximo de 14, tal y como han confirmado los científicos chinos.

Esto quiere decir que puede producir el contagio de persona en persona sin que aparezcan los síntomas, como ha ocurrido en el primer caso diagnosticado en España. Un estudio publicado en The New England Journal Of Medicine calcula que cada persona infectada podría contagia de 1,5 a 3,5 individuos si no se toman las medidas de protección necesarias.

Los expertos en enfermedades infecciosas aún no saben exactamente qué tan contagioso o mortal es el coronavirus de Wuhan. En comparación con el SARS, que tardó cuatro meses, y el MERS (dos años) en infectar a mil personas, este virus se ha propagado muy rápido en solo dos meses.

¿Qué recomendaciones hay para protegerse?

La OMS y las autoridades sanitarias chinas han dado una serie de recomendaciones habituales dirigidas al público en general para no propagar la infección y protegerse. Los consejos son en materia de higiene de las manos y respiratoria y de prácticas alimentarias inocuas.

– Lavarse las manos frecuentemente con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón.

– Al toser o estornudar, hay que cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo, tirar e el pañuelo inmediatamente y lavarse las manos. Y las autoridades chinas. también aconsejan el uso de mascarillas.

– Evitar el contacto físico con cualquier persona que tenga fiebre y tos.

– Si se tiene fiebre, tos y se respira con dificultad, hay que buscar atención médica lo antes posible e informar al médico de los lugares donde viajó.

– En caso de visitar mercados de animales vivos de zonas donde se han registrado casos del nuevo coronavirus, hay que evitar el contacto directo sin protección con esos animales y las superficies.

– No consumir productos de procedencia animal crudos o poco cocinados.

Por último, quedarse en casa en caso de enfermarse también se recomienda para prevenir la propagación de posibles virus.

Recomendaciones contra el coronavirus Carlos Gámez

¿Qué están haciendo para frenarlo?

Hasta ahora no hay un tratamiento efectivo para el nuevo coronavirus de Wuhan. Sin embargo, hay avances importantes, tanto dentro de China como fuera. Hasta ahora se ha curado en todo el mundo a más de 2.000 personas infectadas.

China concentra el 99% de las muertes por el coronavirus y por ello, se están buscando exhaustivamente sus propios medios un medicamento efectivo. Un equipo de investigación de la Universidad de Zhejiang, en Hagzhou, habría encontrado un medicamento eficaz para combatir al nuevo coronavirus que asola el gigante asiático, informan medios de comunicación locales citados por Reuters, e investigadores de Reino Unido han asegurado a Sky News“avances significativos” en la búsqueda de una vacuna.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha convocado a científicos de todo el mundo que investigan sobre el coronavirus a una reunión los días 11 y 12 de febrero en Ginebra, con el objetivo de acelerar el desarrollo de test de diagnóstico, vacunas y medicamentos contra esta enfermedad.

Aunque los esfuerzos los están haciendo los investigadores de muchos países. Gilead Sciences, una biofarmacéutica estadounidense, se ha colocado a la cabeza en la carrera por encontrar un tratamiento efectivo. El antiviral, llamado remdesivir, ha sido efectivo en pruebas con humanos. Un grupo de investigadores puso en práctica desde este lunes en China el método.

Por otro lado, médicos médicos tailandeses afirmaron que han conseguido curar a una paciente procedente de Wuhan con coronavirus. La mujer se recuperó 48 horas después de empezar a recibir los medicamentos que ellos le suministraron y estos fármacos son oseltamivir, un antigripal usado en pacientes con síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS), y dos medicamentos antirretrovirales usados conjuntamente contra el VIH: Lopinavir y Ritonavir.

España también se ha sumado. El Centro Nacional de Biotecnología investiga estos días un medicamento capaz de contener y curar la infección del coronavirus en humanos.

¿Qué pasa con España?

En España, numerosas personas han acudido a las urgencias de los hospitales ante la sospecha de un virus que cursa como cualquier otro resfriado. Según el Ministerio de Sanidad, hasta la fecha hay dos infectados, un ciudadano alemán que aterrizó en La Gomera después de haber tenido contacto con otro conciudadano infectado en su país y un británico ingresado en el hospital Son Espases de Palma de Mallorca.

El paciente afectado por coronavirus en Canarias sigue ingresado en el Hospital General de La Gomera y presenta buen estado de salud y ningún síntoma, según ha detallado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

Asimismo, sus cinco compañeros de viaje continúan su seguimiento domiciliario en el municipio de Hermigua, cuatro hombres que presentaron síntomas y que han dado negativo en dos pruebas, así como un quinto viajero alemán que se ha mantenido asintomático durante toda su estancia en Canarias.

De mantenerse esa situación podrán recibir el alta el próximo 14 de febrero, fecha en la que se da por finalizado el control que establece el protocolo de actuación fijado por el Ministerio de Sanidad.

El segundo afectado es un miembro de una familia británica ingresada en el hospital mallorquín de Son Espases, y su caso se ha conocido este domingo 9 de febrero.

Mientras tanto, en Madrid permanecen en cuarentena en el hospital Gómez Ulla las 21 personas repatriadas de Wuhan el pasado fin de semana, de momento asintomáticas. Además, hasta ahora han descartado varios casos en distintas zonas del país.

Un trabajador en el laboratorio de alta seguridad en el Centro Nacional de Biotecnología en Madrid. EFE

¿A qué países afecta? ¿Y qué medidas han aplicado?

El 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud declaró que el nuevo brote de coronavirus como un una Emergencia Internacional, y también a nivel de estados, lo hicieron países como EE UU, Italia, etc. Estados Unidos fue el país que más ha endurecido las medidas. Emitió un aviso de viaje de Nivel 4 que desaconsejaba que los estadounidenses viajar a China. Además, varios países han evacuado a sus ciudadanos de China, y al menos 50 aerolíneas internacionales han cancelado los vuelos dentro y fuera del país.

– China: Las autoridades chinas han cerrado carreteras y movimiento en Wenzhou, la primera ciudad que se encuentra fuera del epicentro de la epidemia. Estos se suman a los más de 46 millones de personas aisladas que habitan en las ciudades bloqueadas de Hubei. Además, los el gobierno chino construyó a finales de enero la construcción de emergencia de dos nuevos hospitales en diez días, con 2.600 camas adicionales

– Japón: Aunque el país nipón se ha negado a que se vayan a cancelar los Juegos Olímpicos de Tokio, ha endurecido las medidas de protección. Asimismo, este sábado ha fallecido el primer japonés por coronavirus que permanecía ingresado en Wuhan.

– Singapur: Este país ha anunciado que no dejarán entrar a ciudadanos chinos, excepto los que tengan permisos de residencia permanente.

– Tailandia: El país canceló algunas rutas aéreas con el gigante asiático y evacuó a sus ciudadanos que estaban en Wuhan.

– Corea del Sur: Seúl prohibirá la entrada a extranjeros que hayan estado recientemente en Hubei. La otra medida que tomó fue prohibir la acumulación de máscaras quirúrgicas y desinfectantes para manos porque propagan el brote.

– Taiwán: Desde este seis de febrero se prohíbe el ingreso de chinos que tengan residencia en el continente, mientras que los viajeros que ingresan a la isla si han visitado China continental, Hong Kong o Macao, serán incluidos en la lista de personas que deben realizar la cuarentena en sus hogares.

– Malasia: El país evacuó este martes a sus ciudadanos que quedaron atrapados en la ciudad china de Wuhan.

– Australia: El Gobierno ha anunciado que evacuará a sus compatriotas.

– Alemania.

– Estados Unidos: El Gobierno de Trump declaró emergencia de salud pública y ha prohibido la entrada a los viajeros que hayan estado recientemente en China y Vietnam. Un estadounidense hospitalizado en Wuhan se ha convertido este sábado en el primer extranjero en morir allí por coronavirus.

Los países que tienen menos de una decena: Canadá; Francia; Emiratos Árabes Unidos; Filipinas; Reino Unido; Italia; India; Rusia; Sri Lanka; Camboya; Nepal; Bélgica; Suecia y Finlandia.

¿Cómo afecta a la economía?

El brote ha tenido un impacto medible en la economía global al estar muy interconectada. China representa casi una quinta parte de la economía mundial y el impacto en el crecimiento global es importante. El sector más afectado es el turismo. Las restricciones de viaje y las suspensiones de vuelos han reducido drásticamente este sector a nivel mundial.

En China hay menos consumo, fábricas inactivas, la cadena mundial de suministro interrumpida, se cerraron atracciones turísticas y cines y de comercios. A lo que se suma al impacto de la declaración de Emergencia Internacional de la OMS, donde el mercado bursátil de China se hundió. Las principales bolsas cayeron casi un 9% enel primer día de apertura después de quince días de cierre vacacional por el Año Nuevo Chino.

Como medida de precaución, Pekín inyectó al mercado financiero 154.477 millones de euros, para que el sistema monetario interno y los bancos siguieran funcionando. También se redujo el impuesto de importación a los productos que son necesarios para combatir ese virus.

En Europa, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha reiterado este jueves en el Parlamento Europeo ha reconocido que la “incertidumbre” sobre el posible impacto del coronavirus representa una nueva “fuente de preocupación”.

El otro gran mercado afectado, es el de EE UU. La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha asegurado que el brote de coronavirus supone un nuevo riesgo para los pronósticos económicos en el país norteamericano, según se desprende de su informe bienal de política monetaria.